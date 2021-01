Situación epidemiológica en San José

"Los contagios que se dieron en San José, gracias a Dios y al rápido accionar del personal de salud y seguridad están controlados. Tampoco hay mucha circulación en las calles porque la gente está tomando conciencia.

Por otro lado, parte del personal de Guardia Urbana se reincorpora el martes, ya que el área de Tránsito se encuentra en aislamiento por prevención.

En cuanto a las medidas a tomar, luego del comunicado del Gobernador nos reuniremos con miembros del COE para deliberar los pasos a seguir. Nuestro trabajo es llevar tranquilidad a la sociedad, lo que no quiere decir que vamos a dejar de cuidarnos", dijo.

Gómez hizo hincapié en las personas malintencionadas que circularon información errónea "vamos a ir hasta las últimas consecuencias, ya solicité a las autoridades policiales toda la información porque están adulterando los datos, están generando un malestar en la sociedad en un momento muy delicado. También me gustaría que el Concejo Deliberante tome cartas en el asunto. Pedimos a quienes tengan información de las personas que están mal informando a la comunidad, lo hagan saber a las autoridades policiales. Solicitamos también a las personas que no compartan información que no sea la oficial o que no tenga sustento", concluyó.