Convocatoria abierta a Becas 2020

El Consejo Federal de Cultura y el Ministerio de Cultura de la Nación, a través de la Secretaría de Desarrollo Cultural, presentan la convocatoria a las Becas 2020. De esta manera se busca generar oportunidades para quienes desean realizar proyectos culturales.

Estas Becas tienen como objetivo promover la igualdad de oportunidades y el desarrollo de herramientas que fortalezcan la posición del sector cultural. Las mismas están destinadas a artistas, gestores/as e investigadores/as, cualquiera sea la disciplina o sector cultural en que se desempeñen y presenten un Proyecto Cultural Colaborativo. Esto indica que los postulantes deberán ser grupos de al menos dos personas y que no podrán presentarse proyectos individuales.

La convocatoria está abierta desde el 10 de diciembre y hasta el 31 de diciembre de 2020 y la finalización del proyecto será el 31 de mayo de 2021.

Se otorgará una (1) beca por provincia y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El monto máximo a otorgar por solicitud es de hasta $120.000. Podrán participar argentinos/as o extranjeros/as con dos (2) años de residencia en el país, mayores de dieciocho (18) años.

Las autoridades del Ministerio de Cultura y Turismo de Catamarca seleccionarán tres proyectos de nuestra provincia y los elevará a la Junta Ejecutiva del Consejo Federal de Cultura para su evaluación administrativa. Una vez finalizado este proceso, la Junta los presentará a un jurado externo que elegirá un proyecto por provincia. Todos los interesados en esta convocatoria podrán acceder toda la información y a la plataforma de inscripción en cfcultura.com.ar/becas

Bases generales de participación

Requisitos:

1. Ser ciudadanos/as argentinos/as (nativos/as o naturalizados/as) o extranjeros/as con dos (2) años de residencia en el país y ser mayor de dieciocho (18) años.

2. Presentar un Proyecto Cultural Colaborativo, incluyendo un cronograma cuya fecha de finalización no se extienda más allá del 31 de mayo de 2021 y un Plan de Gastos para la realización del mismo.

3. Completar el formulario de solicitud y adjuntar la documentación requerida de acuerdo a las bases de participación.

ESPECIFICACIONES

4. En su presentación, deberá describirse el tipo de actividades, la duración y el lugar en el que se realizarán, y adjuntar los avales que se consideren pertinentes para acreditar conocimiento y experiencia en el sector cultural por parte de al menos un/a integrante del equipo colaborativo que solicita la beca.

Es importante que se indique la contribución del proyecto al desarrollo local de la comunidad a la que está dirigida.

5. Debe detallarse específicamente en forma cualitativa y cuantitativa los públicos destinatarios (directos e indirectos) que se verán favorecidos por la realización del proyecto.

6. Los postulantes deberán completar, asimismo, un Plan de Gastos, especificando el monto solicitado y detallando los rubros a los que van a ser destinados (con sus importes correspondientes expresados en pesos argentinos).

RESTRICCIONES Y PARTICULARIDADES

7. Quedan excluidos como beneficiarios/as de la Convocatoria los/as funcionarios/as públicos/as con altos cargos jerárquicos de gestión política desde el rango de Director/a en adelante, cualquiera sea la jurisdicción en que ejerzan, y los familiares de éstos/as hasta 4° grado de parentesco.

8. No podrán ser evaluadas las postulaciones realizadas por aquellas personas que hayan resultado beneficiarias de ediciones anteriores del Programa de Becas del CFC.

9. Los/as postulantes no podrán inscribirse en más de un proyecto colaborativo, y no podrán participar personas que no residan en la provincia por la que postulan.

10. Toda excepción o situación no prevista por el presente reglamento será resuelta por la Junta Ejecutiva del Consejo Federal de Cultura.

INFORMACIÓN GENERAL

37. La fecha de inscripción se extiende desde el jueves 10 de diciembre hasta el jueves 31 de diciembre de 2020. No se tomarán en cuenta las postulaciones físicas. La inscripción es exclusivamente online.

38. Bajo ninguna circunstancia se concederán prórrogas.

39. No se aceptará ningún trámite enviado por fax o correo electrónico.

40. Para obtener mayor información, el interesado podrá comunicarse por correo electrónico a [email protected] cfcultura.com.ar