Homenaje a José Luis Álvarez del CUR

Participaron del acto la ministra de Salud de la provincia, Claudia Palladino, el secretario de Medicina Preventiva y Promoción en Salud, Alejandro Severini, el director del Hospital Interzonal San Juan Bautista, Lisandro Arcuri, y la diputada Adriana Díaz.

El director del CUR, Alejandro Santillán Iturres, dijo que “hoy es el día de las acciones en respuesta a la epidemia del VIH, en el que también se recuerda a las personas que han luchado constantemente para trabajar este tema y personas que han fallecido de VIH a lo largo de casi 40 años de epidemia. Y hoy es un día también muy especial porque se cumplen 19 días de la desaparición física de un gran amigo y compañero que era José Luis”.

“Crear una sala donde él trabajaba, que va a llevar el nombre de él, es un pequeño y sencillo homenaje. José era un virtuoso por naturaleza, era una persona llena de virtudes, era una personas paciente, una persona comprometida, solidaria, altruista, era una persona de bien. Él era muy religioso, muy creyente de formación franciscana, de un colegio franciscano y un poco el lema de él, porque así fue su vida, era ‘paz y bien’ cómo era la vida de Francisco. Y él cumplía con eso, porque donde había odio ponía amor, donde había discordia ponía unión, donde había desesperanza ponía la fe, donde había tristeza ponía alegría, y donde había tinieblas ponía luz, porque José era luz que iluminaba todo y creo que nos va a seguir iluminando donde esté”, expresó el Director del CUR.

Este Consultorio funciona hace muchos años en el Hospital San Juan Bautista, y allí se realiza el test de VIH, y se asesora a las personas previo al pedido del test y luego del resultado. Los horarios del Consultorio son de lunes a viernes de 08 a 12 horas.

Día Mundial del VIH y Sida

Uno de los avances más importantes para este año es la profilaxis pre exposición para VIH.

El infectólogo Alejandro Santillán Iturres explicó que este tratamiento se trata de “tomar la misma medicación que toman los pacientes que tienen VIH, de forma diaria por parte de aquellos que consideren que van a tener un uso inconsistente del preservativo como forma preventiva para evitar contraer el VIH. Esto ya se hizo en muchos países, por ejemplo en África tuvo muy buenos resultados, y esperamos que esto se pueda concretar en nuestro país en los primeros meses del año”.

Sobre los testeos de VIH, el especialista indicó que “a finales del primer trimestre del año, los meses más duros del confinamiento, tuvimos una caída del 50 por ciento de testeos, pero luego, cuando se comenzaron a abrir actividades, pudimos recuperar terreno. Al día de hoy haciendo un balance, la cantidad de testeos respecto al mismo mes del año anterior cayó en un 25%, y todavía nos queda un mes. Esta semana incluimos actividades para intensificar los testeos en toda la provincia”.

Con respecto a la enfermedad, Santillán Iturres precisó que “si más del 90% de las personas infectadas acceden al tratamiento y logran mantenerse indetectables el Sida desaparecería, porque las personas son diagnosticadas tempranamente, tratadas tempranamente, no progresarían al Sida, y el VIH bajaría drásticamente su transmisión, ya que esas personas no transmiten la enfermedad. A los 90 días del inicio del tratamiento se logra estar indetectable y por lo tanto no transmitir. Hay una evidencia muy sólida de que las personas indetectables no transmiten la enfermedad; esto es estímulo para mejorar la adherencia. De todas formas esto no quita que la persona deje de usar el preservativo, sino que hay que hacerlo para prevenir otras infecciones de transmisión sexual”.