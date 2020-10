Presentaron el tomo sobre Catamarca de un libro que recorre el país

“Catamarca me sorprendió, me mostró cosas que yo no conocía, como el aspecto de los Seismiles, de las grandes montañas; ¿quién sabe que los dos volcanes más altos del mundo están en Catamarca? Es algo totalmente sorprendente”.

El vicegobernador Rubén Dusso participó, junto a Natalia Ponferrada; diputada provincial y ex secretaria de Turismo de Catamarca; el Arq. Luis Maubecin, ministro de Cultura y Turismo de la Provincia, funcionarios del Senado y Vicegobernación; e invitados especiales, de la reunión con el biólogo y fotógrafo Aníbal Fernando Parera, quien presentó el tomo sobre Catamarca de su proyecto literario y fotográfico "Provincias de la Argentina", que pretende capturar la riqueza y diversidad nacional, donando un ejemplar a la Biblioteca del Senado “Dr. Mario Dardo Aguirre”.

El encuentro, donde además participaron como invitados; Fabián Martinena, artista plástico y diseñador; David Candal, director del museo de Andalgalá; Víctor Bulacio, quien bajó estatuilla INCA del Incahuasi; y Guillermo Martín, perteneciente al Centro Cultural Argentino de Montaña; sirvió para hablar especialmente de la relación construida por el autor con nuestra provincia, gracias a la visita y viaje por su interior, que suscitó la cuarta entrega de su colección bajo el título “Fortaleza de Altura”.

“Catamarca habla no solo por la belleza, sino por su gente, sus recursos, su historia, su arqueología, entre tantas otras cosas. Solo se ama lo que se conoce, por eso invito a los catamarqueños que aún no conocen su provincia a hacerlo, seguramente la amarán más aún”, fueron las palabras del vicegobernador Dusso, al darle la bienvenida a los presentes.

Aníbal Parera, por su parte, que hasta el momento publicó los tomos de Corrientes, Formosa, Neuquén y Catamarca, se refirió a la elección de nuestra provincia para esta etapa temprana del proyecto de la siguiente manera: “No me arrepiento de la feliz idea de haber privilegiado a Catamarca entre los primeros pasos de esta colección por todas las provincias argentinas. Voy a confesarles que muchas personas se extrañaban acerca de mi elección, al considerarla un lugar recóndito, pero yo tenía una corazonada y un conocimiento previo acerca todo el valor que esconde esta provincia, así como de su capacidad de sorprender a mucha gente. Catamarca es un diamante en bruto realmente, no lo vieron los españoles, lo vieron los incas fundando el Shincal y pretendiendo que fuera la capital administrativa para toda una gran región, como un sitio estratégico para el mundo andino, y esto es parte de lo que yo he querido transmitir”.

“Catamarca me sorprendió, me mostró cosas que yo no conocía, como el aspecto de los Seismiles, de las grandes montañas; ¿quién sabe que los dos volcanes más altos del mundo están en Catamarca? Es algo totalmente sorprendente”, dijo Parera, quien finalizó su presentación explicando que su intención, con dicha obra, era generar un serio material de consulta, “y por eso me apoyado de tanta gente de aquí, a la que le he podido consultar de manera permanente para que la publicación fuese duradera y le sirva a la gente. En ese sentido, poder tener la obra en los anaqueles de la Biblioteca del Senado para ponerlo a disposición de la gente es un honor y un placer cúlmine dentro de este gran esfuerzo”.