Aumento salarial para empleados municipales

El Intendente, C.P.N Juan Pablo Sánchez, junto a la asesora legal del municipio Dra. Alicia Pastorelli; la directora de RRHH, Lic. Verónica Santos, se reunieron con los representantes del gremio ATE Santa María, Juan Fuenzalida; el secretario, José Guerrero; el asesor Legal, Dr. Cristian Lagoria y representantes del gremio UPCN, Marcelo Gómez; el Sr. Roque Sánchez y Jorgelina Funes, con motivo de acordar el monto y modalidad de pago del incremento salarial para los empleados municipales.

A partir de la propuesta del municipio, el acuerdo se cerró de manera unánime en un aumento del 22% que se abonará de la siguiente forma:

La 1ra. cuota a partir del 1° de Octubre, de un once por ciento (11%) no remunerativo bonificable, y la 2da. cuota a partir del 1 de noviembre, de un once por ciento (11%) que tendrá carácter remunerativo y bonificable.

Cabe destacar que por decisión del ejecutivo municipal, se incrementó los siguientes ítems desde el 1ro de agosto: antigüedad un 135%, salario por hijo un 150%, salario por hijo con discapacidad un 100%, título secundario un 233%, título de pregrado un 233 %, título de grado un 186% y se paga por 1ra vez el ítems posgrado de $ 1.500.

Es válido aclarar que además este aumento salarial se considerará en el cálculo para el pago del S.A.C. El presente acuerdo se aplicará a los empleados planta permanente y empleados contratados con categoría.