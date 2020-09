Estudiante de secundaria dirige a los arqueólogos a asentamiento inca perdido

Los arqueólogos trabajando en el Noroeste de Argentina han descubierto un asentamiento inca desconocido gracias a la ayuda de un estudiante de secundaria local. Según una nueva investigación publicada en la revista Archaeological Prospection (Prospección Arqueológica), el sitio no registrado anteriormente, llamado Cerro Quemado, comprende varias ruinas incas y se encuentra en la frontera sur del imperio. Dada la ubicación del sitio, este nuevo descubrimiento podría ayudar a los académicos a llenar los vacíos en nuestro conocimiento sobre la expansión de los incas desde el 1400 hasta el 1532 d.C.

El descubrimiento se realizó luego de que miembros del Proyecto Arqueológico Yocavil realizaran un taller en una escuela de la localidad de Casa de Piedra, centrado en agregar conocimiento local a los mapas. El taller incluyó una excursión a la cima de un cercan o cerro , donde se pidió a los estudiantes que marcaran lugares que conocían en imágenes de satélite. Un estudiante de secundaria, Luis M., mostró particular interés en la actividad. “ Luis señaló con el dedo un lugar en el horizonte preguntando '¿ hay muchas casas de indios ´ Fueron allí? Hay que ir, , expresión local común para las estructuras arqueológicas”, según cuentan Alina Álvarez Larraín de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Catriel Greco del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnica s de Argentina (CONICET), quienes escribieron Myriam Tarragó del CONICET. un trabajo de investigación sobre el hallazgo 1 , junto con Intrigado, el equipo visitó el sitio unos días después.

“Al llegar al lugar, nos sorprendió ver que este sitio presentaba un claro asentamiento inca”, dicen Álvarez Larraín y Greco. Los arqueólogos mapearon el sitio utilizando drones, creando modelos 3D mediante fotogrametría, e identificaron los restos de sus diversas estructuras, incluidos edificios con funciones domésticas, administrativas y ceremoniales, incluidas cocinas y almacenes, y áreas que pueden haber sido corrales para llamas o campos para cultivos. También señalaron que el sitio se encuentra cerca de una de las principales rutas del Camino Inca, el sistema de 23.0 00 km que conectaba las regiones remotas del territorio del imperio.

Más importante aún, encontraron los restos de una plataforma ceremonial utilizada para eventos rituales y políticos. “La presencia de una plaza pública con un ushnu (plataforma ceremonial) es un rasgo característico de los asentamientos incas fuera de Cuzco [la capital del Imperio Inca en Perú], representando la autoridad del Inca y la importancia que este lugar tenía en el control de este territorio austral”, dicen Álvarez Larraín y Greco.

El siguiente paso del equipo es comprender mejor la disposición y función de Cerro Quemado, e investigar cómo el asentamiento encaja con otras pruebas de expansión y actividad inca en el área. Esto es particularmente importante ya que el sitio se encuentra en la frontera sur del Imperio Inca, que en su mayor extensión se extendía desde Ecuador, hasta el sur hasta Chile y Argentina, alrededor de 4.000 km. “Creemos que Cerro Quemado puede indicar un control más directo de esta región de lo esperado”, dicen Álvarez Larraín y Greco.

Para los incas, la construcción era un acto simbólico que mostraba su control sobre un territorio, por lo que la existencia de Cerro Quemado podría demostrar que su presencia en el noroeste argentino era mayo r de lo que se pensaba. “¿Qué motivó a los incas a venir a este lejano lugar?”, dicen Álvarez Larraín y Greco. “¿El interés de conquistar estos territorios se basó en la extracción de recursos económicos (como las materias primas para la producción de metales), o estuvo relacionado con la apropiación de lugares significativos y simbólicos de los magníficos Andes australes (como los picos nevados)? ¿Cuál fue el grado de cooperación o resistencia manifestado por la población local? Estas son algunas de las preguntas sobre las que debemos seguir investigando”.

Nota Original: Garry Shaw. High school student leads archaeologists to lost Inca settlement. A local boy pointed out the spot in northwest Argentina where researchers discovered the previously unrecorded site Cerro Quemado.

Disponible en: https://www.theartnewspaper.com/.../highschoolstudentlead...

Traducción: Alina Álvarez Larrain (19092020)