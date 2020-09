Ginocchio, en Diputados: “Para Catamarca, el turismo es presente y es futuro”

En su discurso celebró la nueva norma y recordó que “el turismo, históricamente, ha brindado grandes oportunidades -lo conocemos y tenemos ejemplos- de desarrollo social, económico y cultural”.

Como representante de nuestra provincia, e integrante de la Comisión de Turismo (es autora de uno de los proyectos que se presentaron para reactivar en el contexto de pandemia), Ginocchio aseguró que “para provincias como Catamarca, el turismo es presente y futuro. Por eso, desde los municipios y desde la provincia se trabaja para desarrollarnos de manera sostenible y mejorar la calidad de vida de nuestra comunidad”.

“El turismo es un motor económico y de desarrollo para las economías regionales y para la creación de empleo. Es decir, contribuye a la realización de los objetivos de la agenda 2030 de la ONU y al trabajo decente al que tanto aspiramos con justicia social”, señaló.

Las palabras fueron pronunciadas durante la sesión de ayer, en la que la Cámara convirtió en ley el proyecto de sostenimiento al sector del turismo con 127 votos afirmativos, 0 negativos y dos abstenciones. La sanción se dio luego de un largo día de debate, en el que Juntos por el Cambio se negó a sesionar bajo el sistema mixto.

La nueva ley de “Sostenimiento y Reactivación Productiva de la Actividad Turística Nacional” contempla reducciones impositivas y previsionales, prorroga el reparto de ATP para el pago de salarios y establece un sistema de compensación del 50 por ciento en la preventa de los paquetes turísticos que se adquieran para el 2021. Genera asistencias económicas a pymes, reducción de contribuciones patronales, planes de moratoria, suspensión de embargos, reducción de alícuotas de la ley del cheque; así como bonos vacacionales para los consumidores, programas de pre venta y un plan de devoluciones de servicios que no pudieron ser brindados. También se prorroga por 180 días el plazo para pagar los impuestos que graven el patrimonio, los capitales, o las ganancias cuyos vencimientos operen hasta el 31 de diciembre de 2020.

De acuerdo a la iniciativa se beneficiarán con esta ley los servicios de alojamiento, las agencias de viaje, el transporte, los servicios de licenciados en turismo, los centros turísticos, los alquileres de bienes, las bodegas, jardines botánicos, zoológicos, parques, organizaciones de ferias y congresos, gastronomía, servicios de salones, productos regionales y producción de espectáculos.

“Celebro estar acá asumiendo la responsabilidad que tenemos como representantes. La pandemia exige y nos exige conductas responsables y bajo el entendimiento de que la política es servicio, no puedo conciliarlo con conductas mezquinas”, dijo Ginocchio.

“En definitiva, es un proyecto que va a permitir enfrentar la tremenda dificultad que ha provocado la pandemia en el sector del turismo y todos sus actores. Este proyecto brinda las herramientas para que el sector se mantenga en pie y avance hacia una progresiva reactivación”, señaló.

Por otra parte, respecto de las polémicas previas en la sesión de ayer, la diputada opinó que “tenemos que tener la madurez y la coherencia política para sancionar leyes y dar respuestas. Por eso, necesitamos que siga funcionando este Congreso como lo está haciendo, de una manera válida y cuidándonos entre todos”.



Corpacci cuestionó con dureza a la oposición

Tras las intensas ocho horas de negociaciones en la reunión de Labor Parlamentaria, en las que no hubo acuerdo sobre la forma de sesionar (presencial o remota), la diputada Lucía Corpacci cuestionó duramente a la oposición que abandonó el recinto. “Se han cansado de decir que apoyan al sector turístico, pero sin embargo no quieren participar en esta sesión. Entonces, ¿a qué vinieron? Plantéense para qué hicieron tamaño viaje”, señaló.

“Tienen que entender que no pueden desperdiciar el gran esfuerzo que hicieron al haber transitado –algunos de ustedes- miles de kilómetros para llegar a la Capital Federal, teóricamente para sesionar presencialmente, solo para hacer una pulseada política. Ese esfuerzo significa para muchos de sus propios comprovincianos la posibilidad de que se contagien y contagien a otros”.

“En verdad-dijo- me preocupa la actitud que tienen. Hablan de un quiebre de las instituciones, de la República, de la democracia. Acá decidió la mayoría, y la mayoría decidió que íbamos a sesionar así. Y esta sesión es válida por donde se la mire. Los que hacen el quiebre institucional, los que desean el quiebre institucional, son ustedes, y háganse cargo de eso, como se tienen que hacer cargo del país que nos dejaron”.

“Pero también me preocupa una cosa que constituye una falta de respeto a todos los trabajadores del Congreso: los veo sin barbijo. Yo soy médica. Yo sé lo que está pasando, como saben ustedes. Pónganse en el lugar de todo el personal de salud que está trabajando a destajo en nuestro país, y ustedes, con total desparpajo, se sacan el barbijo sin saber a quién tienen al lado, y encima gritan, hablan a los gritos, eliminando miles de partículas virales posiblemente”.

También defendió a Cristina Kirchner: “Quiero decirles, por favor, que no la nombren tanto a la vicepresidenta. No les dio resultado en los 4 años en que se cansaron de golpearla, y la gente la quiere cada vez más. No les va a dar resultado tampoco ahora, porque cuanto más la odian ustedes más la amamos el resto de los argentinos”.