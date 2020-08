“Dorita”, a los 68 años sumó otra Maratón a su carrera

Ejemplo para muchos, Dorotea Mamaní, “Dorita” cariñosamente, corrió la Maratón San Roque, no solo por sumar una carrera más a su ya basta trayectoria, sino principalmente por su devoción al Santo.

A sus 68 años, llegó a la meta en medio de aplausos y ovaciones. Es que para ella, lo importante no es llegar primera… sino llegar.

Tras el caluroso recibimiento, Dorotea expresó, "Llegué a la meta, le doy Gracias a Dios por permitirme correr y participar de las competencias, porque me gusta mucho. Siempre estoy corriendo, me gusta mucho el deporte. Ahora mi nieta participa de las maratones y me acompaña siempre”, dijo.

Por otra parte, dejó un mensaje, “Yo le digo a los jóvenes que hagan deportes, porque es lo mejor de la vida, yo vengo corriendo desde los 25 años y lo recomiendo mucho", concluyó.