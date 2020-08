La senadora Blas pidió incluir a Catamarca en el proyecto de emergencia de la actividad turística

En ese orden, legisladora hizo referencia a un punto específico de un único proyecto de ley unificado, de entre los 11 propuestos, que diferencia entre provincias turísticas y no turísticas: “se plantea un concepto de solidaridad, pero a su vez se dice que el Poder Ejecutivo Nacional otorgará el beneficio a aquellas provincias que viven del turismo. ¿Y las que no vivimos del turismo, pero somos emergentes? Nosotros venimos trabajando hace ocho años fuertemente en desarrollar el turismo, y la verdad es que hemos logrado con mucho trabajo que Catamarca sea un destino turístico”.

Durante la reunión conjunta de las comisiones de Turismo y de Presupuesto y Hacienda, Blas dejó en claro su postura solicitando que se revise y reconsidere la redacción del artículo que hace la diferenciación entre provincias turísticas y no turísticas.

“Creemos que no podemos dejar de lado a las provincias más pequeñas o a las que no tienen al turismo como actividad principal. Pese a que no tuvimos casos confirmados de COVID-19 durante ciento y pico de días en la provincia, nuestro Gobierno adhirió a todos los decretos nacionales y la provincia estuvo paralizada. Hace poco se habilitó la actividad y el turismo interno, pero estamos en una crisis como todas las provincias en lo que tiene que ver con los hoteles, los bares y los restaurantes. Nosotros también estamos afectados por esta crisis”, puntualizó la legisladora.

En este contexto, la senadora nacional destacó las bondades turísticas de Catamarca y pidió a sus pares considerarlas al definir el proyecto.

“Nuestra provincia cuenta con una amplia geografía, con diferentes climas y paisajes que hacen a una atracción turística y un destino cierto. Hay un esfuerzo y empeño que le venimos poniendo, para que la industria del turismo también contribuya al desarrollo de Catamarca. Quiero pedir si se puede revisar los artículos y se nos permite incluir a los territorios como mi provincia, que no vive del turismo pero que nos hemos propuesto desarrollarlo”, finalizó Inés Blas.