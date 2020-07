Salud gestionó viaje a pacientes oncológicos

Teniendo en cuenta que el tránsito por todas las Rutas Nacionales se mantiene restringido, surgieron inconvenientes en el transporte de algunos pacientes oncológicos con necesidad de tratamientos fuera de Catamarca. Algunos de ellos eran impostergables y el Ministerio de Salud debió encontrar y gestionar soluciones.

Frente a esta problemática, el equipo de Salud trabajó en la búsqueda de lugares que se encuentren libres de COVID-19 donde los pacientes pudieran recibir el tratamiento de forma oportuna. Luego de encontrar un centro de salud que hace ese tratamiento en una ciudad sin casos, se hizo contacto con la Minera Livent para solicitar el uso de su avión. Esta articulación logró que seis personas pudieran llegar a Río Cuarto en un avión privado de la empresa.

Los 6 pacientes pudieron recibir el tratamiento oncológico que requerían. Además, el Ministerio de Salud les brindó alojamiento y pudieron regresar a la provincia como estaba previsto. Cabe destacar que, todas las personas que regresaron a la provincia cumplen con los protocolos estipulados por el Comité Operativo de Emergencia.

Una de las pacientes, Silvina Bravo, destacó que “hoy estoy casa, agradecida por la posibilidad que nos dieron. Viajamos 6 personas, estuvimos súper bien. Al comienzo tuve miedo, porque viajamos sin acompañante, pero confié y me quedé tranquila en que todo iba a estar bien, y así fue”.

Silvina también comentó que “desde la salida en el avión, desde Catamarca, nos atendieron muy bien. Cuando llegamos a Río Cuarto nos esperaban remises que nos llevaron hasta el hotel, siempre cumpliendo los protocolos y las medidas de higiene. La atención fue excelente. En la clínica nos pusieron a disposición distintos profesionales de acuerdo a las necesidades de cada una de nosotras, y en el hotel la atención también fue muy buena”.

Para finalizar explicó que “esta parte del tratamiento -la braquiterapia- no se puede realizar en la provincia porque no cuenta con la aparatología necesaria y, al no contar con obra social, costearlo de forma particular se hace muy costoso, por eso estoy muy agradecida por esta oportunidad y porque la experiencia fue muy buena”.