Dolor por el fallecimiento de joven santamariano

Hoy, en su domicilio de Avenida Vicente Saadi, en la ciudad de Santa María, fue encontrado el cuerpo sin vida de Juan Ignacio Cruz (28).

Su fallecimiento causó gran pesar en la comunidad.

Desde Vallecalchaqui.com, enviamos nuestras más sentidas condolencias a su familia, esperando que tengan pronta resignación. Q.E.P.D.







Si estás pasando por un difícil momento, Tú debes saber que:​

No estás solo/a. Busca un amigo o amiga, un familiar, o terapeuta y coméntale tus inquietudes. No mantengas en secreto tus pensamientos sobre el suicidio. Si hasta ahora no encontraste una persona dispuesta a escucharte, seguramente no recurriste a la persona adecuada. Recuerda que no todos tienen la capacidad y la disposición para escuchar determinados problemas, y esto no habla sobre su calidad como personas, sino sobre sus limitaciones para brindar determinada ayuda. Puede ser muy útil escribir una lista de las personas a quienes puedes recurrir en caso de crisis, incluyendo servicios de asistencia como la Red Aquí y Ahora a tu Lado.

​Las crisis emocionales y los pensamientos suicidas son pasajeros. Aunque ahora sientas que no va a terminar, es importante reconocer que las crisis siempre terminan. Los problemas nunca son tan graves como parecen a primera vista. El tiempo suele jugar a favor en estos casos.

Las cosas que ahora parecen insuperables (problemas financieros, pérdida de un ser querido, etc.), con el tiempo, serán menos graves y más controlables. Es normal que tú no puedas sentir esto ahora, pero es importante que lo sepas, porque saber que los problemas en perspectiva suelen ser más controlables, te ayudará a mantener la esperanza.

Las razones para vivir ayudan a superar momentos difíciles. Piensa en las cosas que te han sostenido en los momentos difíciles: familia, aficiones, proyectos para el futuro. Aunque en estos momentos estés distanciado de tus familiares o amigos, piensa que siempre se pueden recomponer relaciones o bien generar otras nuevas. Si ahora mismo no tienes un proyecto que te entusiasme, busca uno. Un proyecto de vida y relaciones sólidas, son los mejores antídotos para la felicidad.

