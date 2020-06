Proyectos culturales de Catamarca recibirán asistencia de Nación

Un total de tres proyectos culturales pertenecientes a la provincia de Catamarca fueron seleccionados en la Convocatoria 2020 del programa Puntos de Cultura, que impulsa el Ministerio de Cultura de la Nación, y se transformaron en beneficiarios de diferentes líneas de apoyo que se ofrecen con el objeto de asistir a actores y protagonistas de la cultura de todo el país.

Estas tres iniciativas se encuadran dentro de las doscientas trece organizaciones que Nación seleccionó en una primera etapa de esta convocatoria que se impulsa a través de la Secretaría de Gestión Cultural, con la finalidad de acompañar a los trabajadores del sector en esta coyuntura que se enmarca dentro de la emergencia sanitaria instrumentada producto de la pandemia del Coronavirus.

Concretamente, se trata de la Cooperativa de Trabajo Cachalahueca, que tiene previsto la materialización de una revista con formato digital sobre agroecología, cooperativismo y tecnología; el espacio cultural independiente y autogestivo El Cebil que propone realizar un ciclo de actividades artísticas y culturales como ámbito de expresión para mujeres y disidencias y, por último, la Asociación Civil “Bienaventurados Los Pobres” (Be. Pe.), que impulsa la producción de diferentes contenidos radiofónicos sobre agroecología y soberanía alimentaria.

La provincia de Catamarca, a través del Ministerio de Cultura y Turismo, está inserta dentro de esta convocatoria nacional que cuenta con un presupuesto de cien millones de pesos (previsto en dos instancias de cincuenta millones para cada una) y representa una ampliación histórica tanto para el Programa en sí mismo como también para el sector que representan las organizaciones comunitarias.

Puntos de Cultura constituye un apoyo financiero distribuido a nivel nacional con la finalidad de fortalecer la Red Federal, previéndose para la región NOA una asistencia específica para veintisiete proyectos que demandan una inversión de más de seis millones de pesos. Cabe indicar, que la segunda instancia cerró el 19 de junio con un total de 1.936 propuestas recibidas.

Con esta selección, El Cebil se suma a la Red Federal de Puntos de Cultura y tanto Cachalahueca como Be.Pe reafirman su pertenencia a esta red, a la que se habían integrado con proyectos anteriores. Cada organización recibirá el apoyo económico necesario para llevar adelante sus proyectos.

Revista digital

La Cooperativa Cachalahueca es una organización de trabajadores de las artes y la comunicación que hace casi una década y media produce contenidos artísticos teatrales, audiovisuales y también radiales. De acuerdo a lo explicado por uno de sus responsables, Augusto Pastore, la propuesta seleccionada por Nación tiene por objetivo dar forma a la iniciativa “ATIZAR”, una revista digital con contenidos netamente vinculados a agroecología, cooperativismo y tecnología.

Con su producción y circulación se apunta a crear un espacio de comunicación comunitaria e intercambio de información entre productores de la economía social solidaria, cooperativistas, realizadores culturales, científicos, artesanos, integrantes de organizaciones culturales, entre otros. También, contribuir con la creación y fortalecimiento de redes de articulación y vínculos entre productores y consumidores de la agroecología en lo referente a procesos de organización cooperativa, producción, intercambio y comercialización, sin dejar de fomentar la participación popular y la revalorización de la identidad local. Este trabajo se suma al realizado el año pasado, en el marco del mismo programa nacional y que consistió en distintas capacitaciones en materia de cooperativismo en Catamarca y provincias vecinas.

ATIZAR representa, además, la denominación de un proyecto de la Cooperativa de Trabajo Cachalahueca y desarrolla sus actividades en el Espacio Estación de Sueños, conformado por un grupo de profesionales con experiencia en las áreas de cultura, comunicación, cooperativismo, arte e ingeniería, identificados con problemáticas sociales. Para buscar posibles soluciones decidieron crear espacios que fomenten el diálogo interdisciplinario entre agroecología, tecnologías y cooperativismo.

Ciclo de actividades artísticas

Por su parte, El Cebil constituye un espacio cultural independiente y autogestivo con perspectiva de género, que promueve el desarrollo de actividades vinculadas al arte, la comunicación y la cultura. A través del programa implementado por Cultura de la Nación se plantea como objetivo desarrollar específicamente un ciclo de actividades artísticas y culturales que brinden la contención a expresiones de mujeres y disidencias que se manifiestan en los márgenes de lo artístico, en oposición, o como alternativa a la cultura hegemónica.

En consecuencia, se busca promover un espacio para el encuentro, la intervención y producción de actividades artísticas-culturales disidentes de acceso libre y gratuito.

El origen de este proyecto encuentra su genealogía en actividades que ya se vienen desarrollando en el espacio con particular interés en la temática. Las acciones propuestas giran en conversatorios con referentes de colectivos/movimientos artísticos disidentes, talleres de escritura y producción de autopublicaciones, muestras, exhibiciones artísticas (pintura, fotografía, poesía, collage, audiovisual), proyecciones de películas que toquen la temática LGBTIQ+ y espectáculos en vivo (música, performance, teatro, etc).

Contenidos radiofónicos

La tercera alternativa seleccionada por Nación pertenece a Bienaventurados Los Pobres (Be. Pe.), una organización no gubernamental que nace en 1984 y despliega un intenso trabajo en esta provincia, promoviendo con las familias más humildes el desarrollo de alternativas de vida económicamente viable y ecológicamente sustentable, además de fortalecer el protagonismo político y social de los sectores populares. La propuesta tiene por objetivo la producción de contenidos radiofónicos, dando continuidad a una iniciativa que ya viene desplegándose desde 2019 a través del programa Puntos de Cultura y que consiste en una producción realizada en formato transmedia denominada “Memorias del Abaucán”. “La idea pasa por generar y producir contenidos radiofónicos pensados para plataformas digitales vinculadas a medios radiales tradicionales y aquellas que circulen en redes sociales de emisoras rurales”, explicó Mercedes Ferreira, integrante del equipo de comunicación de Be. Pe.

Los contenidos que se promueven giran en torno a líneas temáticas relacionados a la agroecología y soberanía alimentaria, brindando la posibilidad a integrantes de comunidades rurales y campesinas a brindar sus saberes, reflexiones y experiencias a los efectos de generar una línea de trabajo que posibilite un desarrollo y la reconstrucción de su memoria cultural y socio productiva.