Desde Dantur Viajes y Turismo informaron sobre la situación del contingente

"En el dia de la fecha, 22de marzo de 2020, quiero comunicar a la comunidad santamariana, que el Viaje que organizamos conjuntamente con la Mutual Fray Mamerto Esquiu a la Ciudad de Rio de Janeiro Brasil, fue planificado el dia 25 de Septiembre de 2019, fijando fecha de Viaje el dia 11 de Marzo de 2020.

Ese dia emprendimos la partida a Brasil en minibus hasta la Ciudad de Cordoba, y desde esa Ciudad en Avion hasta Rio de Janeiro.

En ambos aeropuertos Todo se manejaba de manera normal, ya que el virus no habia provocado una situation complicada en ambos paises, la pandemia estaba en Asia y Europa.

El grupo pernoctaria desde el 12/3 Al 21/3 en Rio de Janeiro donde Brasil no era considerado pais de riesgo.

La situation comenzo a empeorar en nuestro pais, la preocupacion nos llego, en Europa comenzaron a decretar Las cuarentenas en Las ciudades para prevention, España lo dispuso el 14 de Marzo y en Argentina el 18/3, cuando nosotros estabamos casi en el final del Viaje, donde el 20 emprendimos nuestro regreso.

Damos gracias a Dios, ya que miles de Argentinos no pueden regresar Al pais y nosotros regresamos hasta Santa Maria por que hicimos Las cosas bien.

Durante Todo el Viaje fuimos muy cuidadosos,respetando y haciendo lo que corresponde para la prevencion y cuidado de nuestra salud, lavandonos las Manos y usando alcohol en gel, hicimos muy bien Las recomendaciones de prevencion que estan en todas partes.

Cuando emprendimos nuestro regreso, tuvimos muchos controles para corroborar nuestro estado de salud, Aeropuertos de Rio de Janeiro, Aeropuertos de Cordoba, luego en Viaje en minibus a Santa Maria, en ruta nos controlaron en diferentes puestos de sanidad y Los comites de emergencias, La Rioja, Saujil, Andalgala, Belen.

Cuando arribamos a Santa Maria nos estaba esperando el comite de Emergencias, Bomberos, Policia, Gendarmeria, ingresamos Al Lugar que nos habian preparado para hacernos un Nuevo chequeo de salud como corresponde por ley y seguridad de que no presentabamos ningun signo.

Ahora nos encontramos aislados de la Ciudad, haciendo la cuarentena como dictamina la ley, no corremos ningun riesgo, por que Al estar aislados no podemos contagiar a nadie (el virus no de desplaza no vuela), en caso de que alguno tuviese el virus,cosas que hasta ahora nada indica que alguno lo tenga".

Pablo Dantur