Trabajos en la localidad de Yape

"Estamos trabajando de acuerdo a lo que se va necesitando, ahora con el tema de las lluvias estamos arreglando techos de las casas a las que les entra agua. También estamos despejando los callejones, macheteando para dejar libres las calles.

Por otra parte, gradecemos al Intendente que nos brinda agua a través de camiones, porque no podemos largar el agua de red porque no está en condiciones por la creciente, para no arruinar el filtro de agua. Todos los días el Intendente nos hace llegar el agua a través de los camiones, estamos muy agradecidos", concluyó.