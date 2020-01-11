Temporada Turística - Verano 2020 En Santa María

11/01 RALLY NOCTURNO DE MTB "ISIDRO REYES" EN PAREJAS, CAMPEONATO ARGENTINO. LUGAR: PLAZA GRAL. MANUEL BELGRANO.
11/01 3en1 AQUA - LA FIESTA MÁS GRANDE DE LOS VALLES
15/01 MISS TURISMO Y 1RA. PASADA DE LA ELECCIÓN A EMBAJADORA DEL YOKAVIL. LUGAR: CENTRO RECREATIVO PLAZA LAS AMÉRICAS.
18 Y 19/01 23º ED. FESTIVAL NOCTURNO DE DOMA, TRADICIÓN Y FOLCLORE Y ENCUENTRO REGIONAL DE CABALLOS PERUANOS. LUGAR: PREDIO DE LA AGRUPACIÓN DE GAUCHOS SANTA MARÍA.
24, 25 Y 26/01 42º EDICIÓN DE LA FIESTA NACIONAL SANTA MARÍA LA REINA DEL YOKAVIL. LUGAR: ANFITEATRO MUNICIPAL.
01/02 CARRERA DE LOS MÁSTER CON PUNTAJE PARA EL RANKING ARGENTINO. LUGAR: CIRCUITO 7 COLORES - LOS SAUCES SUR.
02/02 ABIERTO INTERNACIONAL DE MTB HC CLASE 1 UCI - FECHA ÚNICA EN LA ARGENTINA - ANTESALA DE LOS JJ.OO 2020. LUGAR: CIRCUITO 7 COLORES - LOS SAUCES SUR.
02/02 HOMENAJE A NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA Y 310º ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE SANTA MARÍA CON EL CONCIERTO LÍRICO 3 TENORES JUNTO A PATRICIA SOSA. LUGAR: IGLESIA NTRA. SEÑORA DE LA CANDELARIA Y PLAZA GRAL. MANUEL BELGRANO
13 Y 14/02 COMPETENCIA SUDAMERICANA DE RALLY / SARR - SOUTH AMERICAN RALLY RACE. 13/02 ETAPA SANTA MARÍA - SANTA MARÍA Y 14/02 PREMIACIÓN EN SANTA MARÍA, ANFITEATRO MUNICIPAL.