Temporada Turística - Verano 2020 En Santa María

Turismo 11 de enero de 2020 Por
Estos son algunos de los eventos de esta temporada:
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11/01 RALLY NOCTURNO DE MTB "ISIDRO REYES" EN PAREJAS, CAMPEONATO ARGENTINO. LUGAR: PLAZA GRAL. MANUEL BELGRANO.

11/01 3en1 AQUA - LA FIESTA MÁS GRANDE DE LOS VALLES

15/01 MISS TURISMO Y 1RA. PASADA DE LA ELECCIÓN A EMBAJADORA DEL YOKAVIL. LUGAR: CENTRO RECREATIVO PLAZA LAS AMÉRICAS.

18 Y 19/01 23º ED. FESTIVAL NOCTURNO DE DOMA, TRADICIÓN Y FOLCLORE Y ENCUENTRO REGIONAL DE CABALLOS PERUANOS. LUGAR: PREDIO DE LA AGRUPACIÓN DE GAUCHOS SANTA MARÍA.

24, 25 Y 26/01 42º EDICIÓN DE LA FIESTA NACIONAL SANTA MARÍA LA REINA DEL YOKAVIL. LUGAR: ANFITEATRO MUNICIPAL.

01/02 CARRERA DE LOS MÁSTER CON PUNTAJE PARA EL RANKING ARGENTINO. LUGAR: CIRCUITO 7 COLORES - LOS SAUCES SUR.

02/02 ABIERTO INTERNACIONAL DE MTB HC CLASE 1 UCI - FECHA ÚNICA EN LA ARGENTINA - ANTESALA DE LOS JJ.OO 2020. LUGAR: CIRCUITO 7 COLORES - LOS SAUCES SUR.

02/02 HOMENAJE A NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA Y 310º ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE SANTA MARÍA CON EL CONCIERTO LÍRICO 3 TENORES JUNTO A PATRICIA SOSA. LUGAR: IGLESIA NTRA. SEÑORA DE LA CANDELARIA Y PLAZA GRAL. MANUEL BELGRANO

13 Y 14/02 COMPETENCIA SUDAMERICANA DE RALLY / SARR - SOUTH AMERICAN RALLY RACE. 13/02 ETAPA SANTA MARÍA - SANTA MARÍA Y 14/02 PREMIACIÓN EN SANTA MARÍA, ANFITEATRO MUNICIPAL.

Valle Calchaquí D

Dirección y Redacción

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